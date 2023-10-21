Врач рассказал, какой эффект можно ждать от БАДов

Хотя биологически активные добавки к пище не лекарство, верить в обещания их производителей очень хочется: кажется, что горсть таблеток по утрам решит все проблемы организма без дополнительных усилий. Это, разумеется, не так, более того, львиная доля БАДов не смогла доказать свою эффективность в исследованиях. Но, как ни странно, и у них могут быть плюсы — какие именно, рассказал эндокринолог Павел Баранов в своем телеграм-канале.

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Эксперт уверен, что люди могут ощутить положительный эффект даже от пустышки. В первую очередь благодаря эффекту плацебо.

«Плацебо может уменьшать боль, придавать бодрость, повышать либидо и многое другое. По этой причине проверка эффективности лекарственных средств всегда требует сравнения с плацебо», — объяснил он.