Врач рассказал, какой эффект можно ждать от БАДов

Врач рассказал, какой положительный эффект в действительности можно ждать от БАДов
Хотя биологически активные добавки к пище не лекарство, верить в обещания их производителей очень хочется: кажется, что горсть таблеток по утрам решит все проблемы организма без дополнительных усилий. Это, разумеется, не так, более того, львиная доля БАДов не смогла доказать свою эффективность в исследованиях. Но, как ни странно, и у них могут быть плюсы — какие именно, рассказал эндокринолог Павел Баранов в своем телеграм-канале.
Эксперт уверен, что люди могут ощутить положительный эффект даже от пустышки. В первую очередь благодаря эффекту плацебо.
«Плацебо может уменьшать боль, придавать бодрость, повышать либидо и многое другое. По этой причине проверка эффективности лекарственных средств всегда требует сравнения с плацебо», — объяснил он.
Также доктор отметил, что часто одновременно с приемом добавки люди меняют в своей жизни что-то еще, даже этого не осознавая. Вся слава в итоге достается «волшебной таблетке». В конце концов, изменения в организме могут произойти просто с течением времени, уверен эксперт. Но стоит помнить, что БАДы не подлежат строгому контролю и потому иногда содержат сильнодействующие компоненты, которые не заявлены в составе, так что принимать их следует с осторожностью.