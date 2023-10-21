Врач Мясников перечислил способы избежать пневмонии

Воспаление легких вот уже много лет устойчиво входит в десятку ведущих причин смертности во всем мире. Пневмония бывает больничная и внебольничная. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как предотвратить развитие этого заболевания.

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«Если человек возраста 65+ заболел пневмонией, шанс смерти 12 %. Более того, еще 25 % умирает в течение трех месяцев после пневмонии. Итого: смертность более 30 %. Поэтому взрослому человеку надо обязательно быть привитым, и не только взрослому», – уверяет врач.

Мясников отметил несколько факторов риска развития пневмонии: возраст 65+, курение, хронические заболевания (особенно ХОБЛ и сахарный диабет), отсутствие селезенки (только этот орган способен разрушать пневмококки, вызывающие воспаление легких).

По словам врача, есть два вида вакцин от пневмококковой инфекции: полисахаридная и соединенная. Первую рекомендуют взрослым и детям старше двух лет, а вторую можно ставить малышам до двух лет.

Если у человека установлен кохлеарный имплант или удалена селезенка, врач рекомендует ставить сразу два вида вакцин. Противникам вакцинации врач советует сделать хотя бы одну прививку против пневмококка. Чтобы не заболеть пневмонией, следует бросать курить, вакцинироваться, заниматься спортом, следить за лишним весом, закаляться и избегать стрессов, передают «Вести.RU».