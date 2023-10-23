Невролог назвала 12 причин онемения пальцев рук

Невролог Бабуева: онемение пальцев рук бывает при туннельном синдроме. В любом случае оно лишь симптом, а не самостоятельная болезнь.

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Сперва специалист советует улучшить рабочее место, ввести привычку делать динамические паузы во время длительной сидячей работы и гимнастику для рук. А разобраться с причиной онемения у вас следует на консультации с врачом.

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Какими они бывают, «Секрету фирмы» рассказала врач-невролог группы компаний BestDoctor Светлана Бабуева.

Почему немеют пальцы на руках

Неудобное положение пальцев — в результате сдавливания нервов. Это состояние неопасно. Такое бывает, если руки неудобно лежали, например, во сне. Для того чтобы дискомфорт побыстрее прошёл, хватит лёгкой гимнастики: сожмите и разожмите кулак, помассируйте ладони. Беременность — из-за отёков, которые могут сдавливать нервные окончания. У людей с постоянной повышенной нагрузкой на запястье — офисных работников, водителей, музыкантов. Туннельный (запястный) синдром — при нём сдавливается срединный нерв в запястном канале. Поражение периферической нервной системы — следствие ряда заболеваний (например, сахарный диабет, перенесённые инфекции, алкоголизм) и факторов (например, химиотерапия). Грыжа, дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника — из-за длительного сдавливания нервных корешков. Болезнь Рейно — на фоне охлаждения или стресса происходит спазм сосудов, в итоге пальцы меняют цвет и утрачивают чувствительность. Следствие травм (ушибы, повреждения костных структур, сухожилий, мышц). Психические и психосоматические расстройства. Тромбозы. Анемия Дефицит витаминов.

Светлана Бабуева, врач-невролог группы компаний BestDoctor:

В качестве лечения могут применяться как консервативные, так и хирургические методы лечения. Соблюдая рекомендации, возможно избавиться от ощущения онемения полностью.

Для того чтобы определить причину онемения пальцев, нужно обратиться к врачу.

Что такое туннельный синдром

Как рассказала «Секрету фирмы» врач-невролог группы компаний BestDoctor Валерия Полякова, в руке у человека есть серединный нерв, который проходит от плеча до кисти. На всём его протяжении есть несколько мест, где нерв часто сдавливается и травмируется, и чаще всего — в запястном канале, который сам по себе очень узкий.

«Верхняя его стенка — достаточно плотная по строению поперечная ладонная связка, которая при наличии дополнительных неблагоприятных условий может сдавливать срединный нерв и приводить к нарушению его функции», — сказала врач.

Симптомы туннельного синдрома

Обычно симптомы этого недуга проявляются ночью:

онемение пальцев рук;

покалывания в области большого, указательного и среднего пальцев;

неловкость движения в этих пальцах.

«Обычно приступ выглядит так: человек просыпается ночью от выраженных неприятных колющих ощущений в руке или обеих руках, начинает разминать, растирать руки, меняет положение, поднимает конечность вверх, и через какое-то время симптомы уходят, позволяя снова заснуть. На следующую ночь история повторяется», — объяснила Полякова.