Врач объяснила, как пережить магнитные бури и солнечные затмения

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как природные явления сказываются на состоянии здоровья. Она поделилась советами, что делать во время непогоды и магнитных бурь, чтобы чувствовать себя лучше.

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«Даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», – объясняет врач.

По словам Демьяновской, изменения геомагнитного поля могут влиять на тонус сосудистой стенки и свертывающей способности крови. Метеочувствительные люди во время геомагнитных бурь могут жаловаться на повышенное или пониженное артериальное давление, головокружение, головную боль, недомогание в глазных яблоках и суставах.