Врач объяснила, как пережить магнитные бури и солнечные затмения

Метеочувствительным россиянам рассказали, как подготовиться к магнитным бурям
Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как природные явления сказываются на состоянии здоровья. Она поделилась советами, что делать во время непогоды и магнитных бурь, чтобы чувствовать себя лучше.
«Даже здоровые люди во время геомагнитных бурь или солнечных затмений могут испытывать необъяснимый стресс, повышенную тревожность, чувствительность к физической боли и другим внешним факторам», – объясняет врач.
По словам Демьяновской, изменения геомагнитного поля могут влиять на тонус сосудистой стенки и свертывающей способности крови. Метеочувствительные люди во время геомагнитных бурь могут жаловаться на повышенное или пониженное артериальное давление, головокружение, головную боль, недомогание в глазных яблоках и суставах.
Оградить людей с повышенной метеочувствительностью от воздействия метеоусловий сложно, но можно ослабить их влияние. Во время непогоды или геомагнитных бурь врач советует принимать горячие ванны для ног, контрастный душ и делать гимнастику. Если синоптики прогнозируют резкое потепление, рекомендуют бег, ходьбу, зарядку на открытом воздухе, передает RT. Напомним, во второй половине октября планету накроют сразу несколько мощных магнитных бурь. Об этом сообщает портал лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.