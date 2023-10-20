Названы анализы, которые помогут выявить рак на ранних стадиях

«Скрининг – это исследования и анализы, которые позволяют определить, входит ли человек в группу повышенного риска развития рака», – сказала Малиновская. Скрининг также способен выявить онкологическое заболевание, которое никак себя не проявляет. При этом чем раньше выявить болезнь и начать терапию, тем больше будет шансов на ремиссию. Врач выделила четыре анализа, которые могут спасти жизнь. Это ПСА, или простатический специфический антиген, который должны сдавать мужчины в возрасте от 45–50 лет. ПСА считается одним из самых чувствительных онкомаркеров, он способен указать как на рак простаты, так и на ее доброкачественные опухоли. ПАП и ВПЧ-тесты входят в состав скрининга на определение риска развития рака шейки матки. Для скрининга колоректального рака необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь. Одно из самых распространенных раковых заболеваний у женщин – рак молочной железы. Определение генетической предрасположенности к этому заболеванию позволит выявить риски. Эксперт посоветовала россиянам проконсультироваться с врачом, прежде чем сдавать анализы. Назначать их себе самостоятельно не стоит, как и пытаться расшифровать их результаты. В некоторых случаях отклонения от нормы могут являться индивидуальной особенностью организма, а не признаком патологий, сообщает «Доктор Питер». Ранее «ФедералПресс» писал, что онколог назвал ночные симптомы рака у мужчин старше 45 лет. Фото: unsplash.com