Невролог: протрузия межпозвоночных дисков не всегда опасна для человека

Невролог Родин: протрузия межпозвоночных дисков не всегда опасна для человека. Хотя напугать такой диагноз может любого, на деле далеко не всегда протрузия угрожает здоровью и может превратиться в ещё более устрашающую грыжу. Что вообще понимают под этим термином и почему возникают протрузии межпозвоночных дисков? Об этом «Секрету» рассказал врач-невролог группы компаний BestDoctor Артём Родин.

© Секрет Фирмы

Что такое протрузия

Видео дня

Протрузия — патологический процесс в позвоночнике, при котором происходит миграция ядра межпозвоночного диска в просвет позвоночного канала и перерастяжение фиброзного кольца, которое удерживает содержимое этого диска. При протрузии диск расположен не симметрично, как положено, — вместо этого он выступает за пределы позвонка.

Почему возникают протрузии

По разным причинам.

«Протрузии или любые пролапсы (выпячивания) диска в просвет позвоночного канала являются в своём роде маячком, сигнализирующим о появлении нарушений в биомеханике поведения человека, чрезмерной нагрузке на позвоночник, гиподинамии и прочее», — рассказал Родин.

Когда протрузии могут стать грыжей

Нередко протрузии находят у людей, которые вообще ни на что не жалуются и живут полноценной жизнью.

«Поэтому при соблюдении хорошей адекватной физической активности наличие протрузий не несёт опасности и появление протрузии не всегда заканчивается закономерным развитием грыжи этого диска», — пояснил специалист.

Есть несколько факторов, которые ухудшают ситуацию. К ним врач относит:

компрессию;

нарушение питания дисков;

сохранение постоянных осевых, рывковых неправильных нагрузок;

сохранение длительных статичных или вынужденных положений.

Всё это может снизить эластичность фиброзного кольца, которое и так растянуто, и привести к микротрещинам и разрывам. Через них содержимое межпозвоночного диска выходит наружу — это уже называется грыжей.

Как выявить протрузию

Не стоит забывать, что боль может вызывать как крупная грыжа, так и небольшая протрузия. Всё будет зависеть от их локализации, формы и общего состояния позвоночника. Понять, что же происходит с дисками, можно с помощью «золотого стандарта исследования» — МРТ определённого отдела позвоночника при наличии жалоб и показаний.