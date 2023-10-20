Гериатр рассказал, как замедлить остеопороз после 50 лет

Распространенность остеопороза у пожилых людей составляет 60–70%, в возрасте 60 лет – 30–40%. Первыми остеопороз обнаруживают женщины, у которых после 45 лет он развивается из-за недостатка эстрогена.

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Внештатный специалист, гериатр облздрава Олег Кириллов рассказал, как можно обнаружить на ранних стадиях остеопороз и своевременно начать профилактику.

Так, специалист рекомендует в качестве профилактики принимать кальциевые соли, витамин D, придерживаться диеты, богатой кальцием.

Не стоит избегать регулярной диспансеризации, также можно проводить самодиагностику. Необходимо встать спиной к стене, если затылок не касается ее, значит, можно говорить о кифозе или искривлении позвоночника.

При остеопорозе становятся хрупкими кости, при минимальной травме возрастает риск серьезных переломов. Пациенту при подозрении на диагноз назначают МРТ или рентген, лабораторные исследования, денситометрию.