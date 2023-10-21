Врачи назвали заболевание, которое стали чаще выявлять у беременных

Инсулинорезистентность — самый модный и мифический диагноз, которого не существует. Его часто и ошибочно определяют как причину ожирения и сложностей в снижении веса. На самом деле это не причина, а следствие, не диагноз, а состояние. Что такое инсулинорезистентность, рассказала «Вечерней Москве» врач-эндокринолог «Клиники Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева.

Видео дня

Простыми словами, инсулинорезистентность — это нечувствительность клеток и тканей организма к инсулину, когда поджелудочная железа вырабатывает достаточно инсулина или даже излишне много, но он не может выполнить свою функцию и утилизировать глюкозу. Рано или поздно это приводит к тому, что глюкозы в крови становится слишком много. Причины инсулинорезистентности чаще всего кроются в избыточной массе тела и ожирении, особенно если речь идет о висцеральном (абдоминальном) ожирении, когда у женщины окружность талии более 80 сантиметров, а у мужчин более 94 сантиметров.

Существует гипотеза «экономного генотипа», согласно которой инсулинорезистентность — это эволюционный механизм выживания, когда за счет запаса энергии в виде жира создается возможность выжить в условиях голода. А в современном мире, где в большинстве стран существует изобилие продуктов питания не самого лучшего качества и колоссальное снижение уровня физической активности, механизмы инсулинорезистентности продолжают работать на накопление жира и ведут к образованию самого опасного абдоминального ожирения, которое связано с высоким сердечно-сосудистым риском.

Инсулинорезистентность лежит в основе развития нарушений углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета второго типа и метаболического синдрома, повышения холестерина и артериального давления, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени, синдрома обструктивного апноэ во сне.

Встречается она и при других состояниях, в том числе физиологических, то есть естественных для организма — например, при беременности, отсюда и риск развития гестационного сахарного диабета, или синдроме поликистозных яичников, а также при инфекционных заболеваниях в острой стадии, старении, хронической почечной недостаточности, лечении глюкокортикоидами и в других, более редких случаях.

Диагностика

Диагностика этого состояния складывается из определения клинических проявлений и лабораторных методов.

При осмотре пациентов врач определяет:

окружность талии, которую измеряют с помощью сантиметровой ленты, и если она более 80 сантиметров у женщин и более 94 сантиметров у мужчин, то, вероятнее всего, инсулинорезистентность у таких людей имеется;индекс массы тела (вес в килограммах разделить на квадрат роста в метрах) — если вышло более 25, можно заподозрить инсулинорезистентность, если более 30 — вероятность максимальная;потемнение кожи в складках, особенно шеи, подмышечных впадин и в паху, темные локти, папилломы множественные, выпадение волос на голове, гирсутизм.

Лабораторные методы включают:

Золотой стандарт — гиперинсулинемический эугликимический клэмп, когда пациенту непрерывно внутривенно вводится инсулин и глюкоза. С помощью специальных расчетов и коэффициентов определяют, сколько нужно ввести глюкозы на единицу времени для поддержания ее стабильного уровня в крови. Если количество глюкозы небольшое, то пациент считается резистентным к инсулину. К сожалению, метод этот сложный, длительный (около пяти часов) и дорогостоящий, поэтому применяется только в клинических исследованиях.Внутривенный тест толерантности к глюкозе, с многократной частотой определения показателей глюкозы и инсулина.Определение инсулина в крови натощак — при его повышении и нормальном уровне глюкозы можно говорить о наличии инсулинорезистентности.Определение индексов инсулинорезистентности — чем выше индекс HOMA, тем выше инсулинорезистентность.

Лабораторные методы в клинической практике для постановки диагноза не имеют смысла, так как значения инсулина очень вариабельны и в течение дня у одного и того же пациента могут сильно варьироваться. Заподозрить наличие инсулинорезистентности можно уже на приеме, после беседы и осмотра, поэтому проводить сложные лабораторные исследования в рутинной практике смысла нет.