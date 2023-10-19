Врачи объяснили причину внезапной остановки сердца у молодых людей

Спорт может спровоцировать внезапную остановку сердца у молодых людей, однако рядовые физические нагрузки не являются причиной этого состояния. Таким мнением поделились врачи-кардиологи Джонатан Ким и Лили Баруш.

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Специализирующийся на спортивной медицине Ким объяснил, что внезапная остановка сердца у молодых, как правило, возникает из-за наследственной структурной или электрической аномалии сердечной мышцы. Он подчеркнул, что чаще всего подобные патологии никаким образом себя не проявляют на протяжении всей жизни и остаются незаметными даже во время профильных обследований.

При этом специалист спортивной кардиологии Баруш рассказала, что при внезапной остановке сердца человек моментально теряет сознание. Нередко это может происходить во время физнагрузок. По ее мнению, не только спорт провоцирует приступ, на это могут повлиять и другие процессы в организме — обезвоживание, электролитный дисбаланс, всплеск кортизола или адреналина.

Кардиолог предупредила, что внезапная остановка сердца может произойти в любом возрасте и при любом образе жизни, но в группе повышенного риска находятся мужчины старше 40 лет, передает издание Men's Health.