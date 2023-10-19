Врач Скородумова: при тошноте лучше не лежать, а пройтись по улице. В горизонтальном положении дискомфортные ощущения могут только усилиться, ведь кислому содержимому желудка легко попасть в пищевод и вызвать его раздражение. Специалист рекомендует подняться и заняться в этом не особо радостном состоянии лёгкой физической активностью — к примеру, погулять на свежем воздухе.

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8 способов избавиться от тошноты без лекарств

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Приложите холодный компресс к затылку или лбу — он поможет облегчить ваши муки.

Съешьте немного сухого печенья.

Прополощите горло раствором соды из расчёта 1 чайная ложка на стакан воды.

Выпейте чаю: с мятой и мелиссой окажет успокаивающий эффект на желудок.

Рассосите ментоловый либо мятный леденец.

Используйте жевательный имбирь и имбирный чай, если у вас нет противопоказаний.

Попытайтесь отвлечься от того, что вас тошнит, — в помощь медитация или глубокое дыхание.

Не лежите — так можно лишь усугубить положение. Лучше прогуляйтесь по улице. Варианты как избавиться от тошноты без медикаментов, предложила «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, доцент учебного центра НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

Что делать, если затошнило там, где не нужно

Не исключено, что приступ тошноты настиг в общественном месте — например, на важном мероприятии. Специалист дала 4 совета о том, как предупредить рвоту.

Если есть возможность выйти, уйдите в место, где кроме вас никого не будет.

Сосредоточьтесь на дыхании — попробуйте дышать глубоко, но медленно.

Если выйти не получится, откройте окно, чтобы подышать свежим воздухом.

Лекарство от тошноты

Помимо народных советов от тошноты, конечно же, есть и специальные средства — противорвотные. О них «Секрету фирмы» рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.

«Некоторые из них называются прокинетиками: они повышают тонус желудка, быстрее выводят из него содержимое (химус). Наиболее типичным противорвотным средством является метоклопрамид, прокинетиком — итоприд и домперидон», — объяснил специалист.

Но ведь если выпить лекарство, может вырвать вместе с ним? Именно поэтому, по словам врача, иногда лучше делать инъекции. Но всё же может быть вполне достаточно и таблеток.