Врач предупредила о смертельной опасности воздуха в машине

Воздух внутри салона автомобиля может негативно повлиять на здоровье и вызвать серьезные заболевания вплоть до рака, передает РИАМО со ссылкой на врача-терапевта Олесю Савельеву.

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По ее словам, частое вдыхание выхлопных газов может привести к головокружению, а также к болезням сердца и сосудов.

Специалист советует проветривать салон и использовать специальные фильтры для очистки воздуха. Также будет полезно настроить кондиционер на оптимальную температуру и не допускать сквозняков, которые могут привести к воспалению мышц.