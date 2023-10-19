Врач предупредила о смертельной опасности воздуха в машине

Воздух внутри салона автомобиля может негативно повлиять на здоровье и вызвать серьезные заболевания вплоть до рака, передает РИАМО со ссылкой на врача-терапевта Олесю Савельеву.
По ее словам, частое вдыхание выхлопных газов может привести к головокружению, а также к болезням сердца и сосудов.
Специалист советует проветривать салон и использовать специальные фильтры для очистки воздуха. Также будет полезно настроить кондиционер на оптимальную температуру и не допускать сквозняков, которые могут привести к воспалению мышц.
Ранее акушер-гинеколог Алмаз Хафизов рассказал, что система подогрева сидений автомобиля может нанести серьезный вред здоровью, если использовать ее неправильно. Наиболее осторожными нужно быть тем, у кого диагностированы воспалительные заболевания: например, простатит, цистит или уретрит.