Врач развенчала 2 мифа о лекарствах
Многие считают, что дженерики менее эффективны, чем оригинал, а отечественные препараты хуже зарубежных.
«Клопс» выяснил у врача-диетолога Марины Гольдиновой, каким домыслам не стоит верить.
Миф 1. Зарубежные препараты лучше отечественных
Принципиальной разницы нет, главное в этом случае — обращать внимание на производителя.
«Например, у нас есть российские заводы, которые с прошлого века начали производить продукцию. Там достаточно старое оборудование, соответственно, не всё до конца соответствует стандартам. Закупается дешёвое сырьё, например, в Китае, и, разумеется, продукция из-за этого выходит недорогой», — рассказывает Гольдинова.
Когда вы будете искать информацию о предприятии, важно обратить внимание, есть ли у него сертификат GMP — Good Manufacturing Practice («надлежащая производственная практика»). Этот знак говорит о том, что на производстве соблюдены требования к аппаратуре и чистоте воздуха, используется качественное сырьё, а продукция соответствует современным стандартам.
«Нельзя утверждать, что отечественные препараты хуже зарубежных. Всё зависит от многих факторов, и лучше всего подробно изучить информацию о компании», — резюмирует Марина.
Миф 2. Дженерики отличаются от оригинала
Марина Гольдинова около 12 лет проработала в фармакологической компании. По её словам, правильно изготовленные дженерики — качественные препараты.
«Допустим, компания создала оригинальный препарат. Он пережил 6 лет испытаний, в том числе клинических — на людях. Потом патентуется формула: по закону, она выдерживается 10-15 лет в тайне», — объясняет врач.
Затем компания обязана рассекретить формулу. Любая другая фабрика может выкупить её у оригинальных производителей, чтобы запустить производство. Если дженерик изготовлен из качественного сырья, со всеми соответствующими условиями и лицензиями, то по эффективности он не будет уступать оригиналу.
«Дженерик стоит меньше, потому что на его разработку не тратились миллионы и миллиарды долларов. Компания просто выкупила готовую формулу», — говорит Марина Гольдинова.
По словам эксперта, при подборе дженерика важно учитывать наличие сертификатов, таких, GMP, а также проведены ли все необходимые испытания, в том числе на людях.