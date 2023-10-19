Врач развенчала 2 мифа о лекарствах

Многие считают, что дженерики менее эффективны, чем оригинал, а отечественные препараты хуже зарубежных.

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«Клопс» выяснил у врача-диетолога Марины Гольдиновой, каким домыслам не стоит верить.

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Миф 1. Зарубежные препараты лучше отечественных

Принципиальной разницы нет, главное в этом случае — обращать внимание на производителя.

«Например, у нас есть российские заводы, которые с прошлого века начали производить продукцию. Там достаточно старое оборудование, соответственно, не всё до конца соответствует стандартам. Закупается дешёвое сырьё, например, в Китае, и, разумеется, продукция из-за этого выходит недорогой», — рассказывает Гольдинова.

Когда вы будете искать информацию о предприятии, важно обратить внимание, есть ли у него сертификат GMP — Good Manufacturing Practice («надлежащая производственная практика»). Этот знак говорит о том, что на производстве соблюдены требования к аппаратуре и чистоте воздуха, используется качественное сырьё, а продукция соответствует современным стандартам.

«Нельзя утверждать, что отечественные препараты хуже зарубежных. Всё зависит от многих факторов, и лучше всего подробно изучить информацию о компании», — резюмирует Марина.

Миф 2. Дженерики отличаются от оригинала

Марина Гольдинова около 12 лет проработала в фармакологической компании. По её словам, правильно изготовленные дженерики — качественные препараты.

«Допустим, компания создала оригинальный препарат. Он пережил 6 лет испытаний, в том числе клинических — на людях. Потом патентуется формула: по закону, она выдерживается 10-15 лет в тайне», — объясняет врач.

Затем компания обязана рассекретить формулу. Любая другая фабрика может выкупить её у оригинальных производителей, чтобы запустить производство. Если дженерик изготовлен из качественного сырья, со всеми соответствующими условиями и лицензиями, то по эффективности он не будет уступать оригиналу.

«Дженерик стоит меньше, потому что на его разработку не тратились миллионы и миллиарды долларов. Компания просто выкупила готовую формулу», — говорит Марина Гольдинова.