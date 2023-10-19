Кардиолог рассказала, чем именно опасна "нездоровая еда"

Многие специалисты считают одним из самых важных факторов в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы правильное питание. Самые вредные продукты для здоровья сосудов и сердца назвала кардиолог Анна Бирюкова.

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В первую очередь опасными она назвала трансжиры, которые не усваиваются организмом, а потому долго циркулируют в крови, повышая уровень «плохого» холестерина.

«Трансжиры используются при производстве масложировой продукции (маргарин, заменители какао-масла и молочного жира), фастфуда (картофель фри, бургеры, попкорн), кондитерских изделий. Относительно безопасным считается содержание не более 2 г трансжиров на 100 г жиров в продукте питания», – поделилась специалист.

Медик предупредила, что многие производители этими ограничениями пренебрегают, а на упаковках некоторых продуктов (попкорн, картофель фри и т.д.) содержание трансжиров не указывают вовсе. Прикрывать повышенное содержание вредных жиров могут такими названиями: кулинарный, гидрогенизированный, растительный, модифицированный, сатурированный, жир специального назначения.

Также польза поваренной соли может смениться вредом, если не следить правильно за количеством ее потребления, утверждает эксперт. 80% потребленной соли относится к «скрытому» виду – содержащейся в продуктах. Больше всего ее содержится в: хлебе, колбасных изделиях, полуфабрикатах, оливках, томатном соке, майонезе.

Обязательным в списке вредящих сердцу и сосудам продуктов является сахар, заявила Бирюкова.

«Сахар содержится почти во всех продуктах питания. Из-за избыточного поступления сахара в организм нарушается обмен веществ, развивается ожирение. Сахар вызывает сильную нехватку тиамина, что может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани и другим серьезным последствиям», – заключила она, сообщает «Известия».