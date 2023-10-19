Что нужно знать о сиропах от кашля
Углеводы стимулируют выработку молекул, которые снижают боль и подавляют кашель. Именно сахар, а не какие-то активное вещество, — самый эффективный ингредиент в сиропе. Поэтому с кашлем не хуже справляются бабушкино варенье и чай с мёдом.
Врач клиники DocDeti Александра Жуковская подробно объяснила, как работают сиропы от кашля и можно их давать детям.
Сироп от кашля: достоинства
Почему практически у всех средств от кашля сладковатый привкус? Обычно ведь лекарства или безвкусные, или крайне неприятные на вкус. По словам Жуковской, эффект сиропов и им подобных средств на 85% связан именно с сахаром.
Свойство сахара подавлять кашель известно давно, поэтому раньше самым ходовым средством от кашля был мёд. Сейчас же люди привыкли лечиться сиропами. Производители и маркетологи позиционируют их как лекарства.
Жуковская назвала ещё несколько достоинств сиропов:
- Обладают вязкой консистенцией. Это позволяет сладким молекулам дольше задерживаться во рту и оказывать продолжительное влияние на нервные окончания.
- Содержат капсаицин и ментол. Эти добавки придают сиропу остроту, поэтому у человек возникает ощущение покалывания и жжения, что тоже «отвлекает» мозговые центры от кашля и притупляет его.
- За счёт лимонного вкуса сироп стимулируют активное выделение слюней и слизи. Это естественным образом увлажняет дыхательные пути и снижает частоту сухого кашля.
«Всё вместе это объясняет мощный плацебо-эффект — то есть эффективность "пустого сиропа" без лекарства. А вот действующие вещества в составе сиропов здоровым детям совсем не нужны. Мало того, что они работают не лучше, чем "пустышки" – само лекарство может быть потенциально опасным и вредным», — объяснила педиатр.
Можно ли давать сиропы от кашля детям
Маленьким детям при влажном кашле никакие противокашлевые средства давать не нужно, подчеркнула Жуковская. Дети не умеют как следует откашливаться и прочищать бронхи, поэтому подавляющие кашлевой рефлекс средства только навредят.
Сиропы от кашля содержат муколитики — средства, снижающие вязкость. Изначально их хотели использовать для лечения тяжёлых хронических заболеваний лёгких, где вязкость мокроты критична: при муковисцидозе, туберкулёзе и других недугах.
«А у детей с обычной простудой муколитики могут даже увеличить длительность кашля», — отметила врач.
Предположительно, муколитик карбоцистеин провоцирует бронхоспазм и рефлюкс (заброс желудочного содержимого в пищевод), что заставляет детей кашлять больше.