Что нужно знать о сиропах от кашля

Углеводы стимулируют выработку молекул, которые снижают боль и подавляют кашель. Именно сахар, а не какие-то активное вещество, — самый эффективный ингредиент в сиропе. Поэтому с кашлем не хуже справляются бабушкино варенье и чай с мёдом.

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Врач клиники DocDeti Александра Жуковская подробно объяснила, как работают сиропы от кашля и можно их давать детям.

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Сироп от кашля: достоинства

Почему практически у всех средств от кашля сладковатый привкус? Обычно ведь лекарства или безвкусные, или крайне неприятные на вкус. По словам Жуковской, эффект сиропов и им подобных средств на 85% связан именно с сахаром.

Свойство сахара подавлять кашель известно давно, поэтому раньше самым ходовым средством от кашля был мёд. Сейчас же люди привыкли лечиться сиропами. Производители и маркетологи позиционируют их как лекарства.

Жуковская назвала ещё несколько достоинств сиропов:

Обладают вязкой консистенцией. Это позволяет сладким молекулам дольше задерживаться во рту и оказывать продолжительное влияние на нервные окончания.

Содержат капсаицин и ментол. Эти добавки придают сиропу остроту, поэтому у человек возникает ощущение покалывания и жжения, что тоже «отвлекает» мозговые центры от кашля и притупляет его.

За счёт лимонного вкуса сироп стимулируют активное выделение слюней и слизи. Это естественным образом увлажняет дыхательные пути и снижает частоту сухого кашля.

«Всё вместе это объясняет мощный плацебо-эффект — то есть эффективность "пустого сиропа" без лекарства. А вот действующие вещества в составе сиропов здоровым детям совсем не нужны. Мало того, что они работают не лучше, чем "пустышки" – само лекарство может быть потенциально опасным и вредным», — объяснила педиатр.

Можно ли давать сиропы от кашля детям

Маленьким детям при влажном кашле никакие противокашлевые средства давать не нужно, подчеркнула Жуковская. Дети не умеют как следует откашливаться и прочищать бронхи, поэтому подавляющие кашлевой рефлекс средства только навредят.

Сиропы от кашля содержат муколитики — средства, снижающие вязкость. Изначально их хотели использовать для лечения тяжёлых хронических заболеваний лёгких, где вязкость мокроты критична: при муковисцидозе, туберкулёзе и других недугах.

«А у детей с обычной простудой муколитики могут даже увеличить длительность кашля», — отметила врач.