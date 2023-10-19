Как понять, что организм не усваивает железо

Есть несколько признаков того, что организм не усваивает железо. Так, по словам врача-терапевта, кардиолога и эндокринолога клиники профессора Калинченко Татьяны Архиповой , на это указывает черный стул, пишет Медздрав.Инфо.

«Как усваивается железо можно понять по окрашенному стулу. Принято считать, что стул окрашивается в черный цвет при избытке железа. А на самом деле, наоборот, это признак его плохого всасывания», — пояснила терапевт.

Кроме того, указать на патологию может самочувствие человека, а также клинические анализы. Если железо усваивается в полной мере, уже через неделю с момента назначения препарата человек чувствует снижение слабости и повышение работоспособности. В общем анализе крови увидеть результат приема железа можно через месяц.