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Терапевт объяснила, где чаще всего появляются боли при аппендиците

Игнорирование симптомов аппендицита может обернуться серьёзными осложнениями. Врач-терапевт Оксана Хамицева рассказала изданию «Чемпионат», как распознать симптомы опасного для жизни состояния.

Терапевт объяснила, где чаще всего появляются боли при аппендиците
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Аппендикс представляет собой отросток толстой кишки в восходящем его отделе, который находится в правой подвздошной (паховой) области. И кажется, что болеть должно именно там, но, как показывает практика, в большинстве случаев боль локализуется вообще не в этой области. Очень часто в больницу попадают пациенты с развившимся перитонитом и угрозой жизни именно потому, что игнорировали симптомы.

Общими симптомами, которые могут указывать на острый аппендицит, являются:

Очень важно не игнорировать симптомы и своевременно обратиться к врачу.

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