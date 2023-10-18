Терапевт объяснила, где чаще всего появляются боли при аппендиците

Аппендикс представляет собой отросток толстой кишки в восходящем его отделе, который находится в правой подвздошной (паховой) области. И кажется, что болеть должно именно там, но, как показывает практика, в большинстве случаев боль локализуется вообще не в этой области. Очень часто в больницу попадают пациенты с развившимся перитонитом и угрозой жизни именно потому, что игнорировали симптомы.