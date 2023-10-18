Терапевт объяснила, где чаще всего появляются боли при аппендиците
Игнорирование симптомов аппендицита может обернуться серьёзными осложнениями. Врач-терапевт Оксана Хамицева рассказала изданию «Чемпионат», как распознать симптомы опасного для жизни состояния.
Аппендикс представляет собой отросток толстой кишки в восходящем его отделе, который находится в правой подвздошной (паховой) области. И кажется, что болеть должно именно там, но, как показывает практика, в большинстве случаев боль локализуется вообще не в этой области. Очень часто в больницу попадают пациенты с развившимся перитонитом и угрозой жизни именно потому, что игнорировали симптомы.
Общими симптомами, которые могут указывать на острый аппендицит, являются:
Очень важно не игнорировать симптомы и своевременно обратиться к врачу.
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