Можно ли заразиться COVID-19, ОРВИ и гриппом одновременно

«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдет, у него меньше шансов получить второе заболевание. <...> Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоли, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врожденный иммунитет после первого заболевания», — пояснил вирусолог.