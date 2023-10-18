Терапевт объяснила, как не стоит лечить простуду

Во время простуды некоторые граждане продолжают вести активную деятельность. Это одна из самых распространенных ошибок, заявила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева .

«Это опасно в первую очередь потому, что это может значительно затянуть процесс выздоровления. Кроме того, это может спровоцировать развитие бактериальных осложнений, а также увеличить риск заражения окружающих», – пояснила эксперт.

По ее словам, также неуместно обтираться уксусом при высокой температуре. Вместо этого лучше использовать теплую воду. Ирина Ярцева добавила, что некоторые заболевшие сразу же начинают принимать антибиотики, но они не способствуют ускорению выздоровления, а требуются только при бактериальной инфекции, пишет «Москва 24».