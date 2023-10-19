Чем опасно повышение и понижение уровня глюкозы

Повышение уровня глюкозы в крови может привести к необратимой слепоте, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, «засахаривание» организма вредит мелким сосудам, выстилающим глазное дно. Это свойство помогает врачам-офтальмологам выявлять сахарный диабет на ранних стадиях его развития.

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Врачи напомнили, что норма глюкозы составляет от 3,3 до 6,1 ммоль/л. Превышение данного показателя может свидетельствовать о сахарном диабете. Это заболевание опасно тем, что сахар в крови начинает повреждать сосуды, способствуя образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, он повреждает и мелкие сосуды, что приводит к необратимой слепоте.

Сначала страдают мелкие сосуды, затем появляются кровоизлияния, и зрение ухудшается радикально. К сожалению, сахарный диабет — это причина потери зрения №1, — рассказал офтальмолог Михаил Коновалов.