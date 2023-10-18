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Врач Умнов: Можно отравиться пивом, если выпить более 7 л напитка в неделю

Врач Александр Умнов рассказал изданию life.ru, что можно отравиться пивом, хотя оно является слабоалкогольным напитком. Для этого, нужно выпить более 7 л напитка или купить просроченный продукт.

Врач рассказал, можно ли отравиться пивом
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Умнов прокомментировал новость о том, что житель Санкт-Петербурга после того, как выпил пиво, впал в кому. По мнению, специалиста пострадавший купил продукт с истёкшим сроком годности.

В них, по его словам, окисление происходит быстрее, выше шанс получить токсичное вещество вместе с этанолом.