Врач рассказал, можно ли отравиться пивом

Врач Александр Умнов рассказал изданию life.ru, что можно отравиться пивом, хотя оно является слабоалкогольным напитком. Для этого, нужно выпить более 7 л напитка или купить просроченный продукт.

© runews24.ru

Умнов прокомментировал новость о том, что житель Санкт-Петербурга после того, как выпил пиво, впал в кому. По мнению, специалиста пострадавший купил продукт с истёкшим сроком годности.