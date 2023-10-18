Названы болезни, которые обостряются у мужчин после 50 лет
Мужчинам старше 50 лет в первую очередь необходимо особое внимание уделить здоровью сердца и сосудов, а также ранней диагностике возможных онокологических заболеваний.
Какие заболевания обостряются у представителей мужского пола в этом возрасте, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт клиники Фомина Анна Симбирцева.
Наиболее распространенные заболевания
По ее словам, у мужчин в этом возрасте повышается риск развития рака:
— Риски возникновения онкологии оценивают, исходя из наследственности: врач уточнит на приеме, были ли у кого-то в семье злокачественные опухоли и в каком возрасте.
У мужчин после 50 лет возрастает риск рака предстательной железы, предостерегла специалист:
— При каких-либо жалобах на мочеиспускание: ночные позывы, ощущение недостаточного опорожнения мочевого пузыря и т. д.; следует обсудить их с урологом, который подскажет, как часто сдавать анализ на ПСА (простатический специфический антиген) и выполнять УЗИ мочевого пузыря, простаты или другое обследование, и, конечно же, назначит лечение для улучшения качества жизни.
Кроме того, существует риск возникновения диагностики колоректального рака. Поэтому для всех, в том числе людей без отягощенной наследственности, рекомендовано:
- после 40 лет сдавать анализ на скрытую кровь в кале гистохимическим методом ежегодно;
- после 45 лет — выполнять колоноскопию раз в 10 лет.
— Курильщикам, людям с некоторыми профессиональными вредностями следует пройти рентгенологическое обследование органов грудной клетки (компьютерную томографию легких) для исключения рака легких, — добавила терапевт.
Помимо онкологии, после 50 лет повышается риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта (острое нарушение мозгового кровообращения — ОНМК — прим.«ВМ»).
— Все эти заболевания могут быть смертельно опасными, но даже при положительном исходе требуют огромных финансовых и временных затрат, а также периода реабилитации для восстановления привычной активности, — предостерегла Симбирцева.
Это далеко не полный список недугов, которые могут тревожить мужчину после 50 лет, а только наиболее распространенные заболевания, способные привести к значимому ухудшению качества жизни или даже инвалидности.
Необходимые анализы
В зависимости от того, есть ли у конкретного мужчины факторы риска, следует сдать анализы и пройти инструментальное обследование (УЗИ), отметила специалист:
— Минимальный список анализов обычно состоит из клинического и биохимического анализов крови с определением уровня глюкозы, холестерина и его фракций, а также показателей, которые отражают правильность работы печени и почек.
При избыточной массе тела или ожирении (индекс массы тела (ИМТ*) более 25 кг/м2), а также повышении уровня глюкозы и холестерина дополнительно назначают:
- УЗИ артерий — для определения атеросклеротических бляшек в них;
- УЗИ брюшной полости — оценить состояние желчного пузыря и печени;
- анализы на гликированный гемоглобин — отражает уровень глюкозы за последние три месяца;
- ТТГ — показывает, нет ли проблем с щитовидной железой;
- мочевую кислоту — дополнительная оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- электрокардиографию (ЭКГ) рекомендовано выполнять всем раз в год;
- при повышении артериального давления также следует выполнить УЗИ сердца.
Важно предотвратить заболевания или «поймать» их на начальной стадии. Для того чтобы сэкономить свое время, можно проконсультироваться с врачом-терапевтом и составить индивидуальный план обследования, исходя из наследственности, образа жизни и особенностей здоровья, добавила Симбирцева.