Названы болезни, которые обостряются у мужчин после 50 лет

Мужчинам старше 50 лет в первую очередь необходимо особое внимание уделить здоровью сердца и сосудов, а также ранней диагностике возможных онокологических заболеваний.

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Какие заболевания обостряются у представителей мужского пола в этом возрасте, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт клиники Фомина Анна Симбирцева.

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Наиболее распространенные заболевания

По ее словам, у мужчин в этом возрасте повышается риск развития рака:

— Риски возникновения онкологии оценивают, исходя из наследственности: врач уточнит на приеме, были ли у кого-то в семье злокачественные опухоли и в каком возрасте.

У мужчин после 50 лет возрастает риск рака предстательной железы, предостерегла специалист:

— При каких-либо жалобах на мочеиспускание: ночные позывы, ощущение недостаточного опорожнения мочевого пузыря и т. д.; следует обсудить их с урологом, который подскажет, как часто сдавать анализ на ПСА (простатический специфический антиген) и выполнять УЗИ мочевого пузыря, простаты или другое обследование, и, конечно же, назначит лечение для улучшения качества жизни.

Кроме того, существует риск возникновения диагностики колоректального рака. Поэтому для всех, в том числе людей без отягощенной наследственности, рекомендовано:

после 40 лет сдавать анализ на скрытую кровь в кале гистохимическим методом ежегодно;

после 45 лет — выполнять колоноскопию раз в 10 лет.

— Курильщикам, людям с некоторыми профессиональными вредностями следует пройти рентгенологическое обследование органов грудной клетки (компьютерную томографию легких) для исключения рака легких, — добавила терапевт.

Помимо онкологии, после 50 лет повышается риск возникновения инфаркта миокарда и инсульта (острое нарушение мозгового кровообращения — ОНМК — прим.«ВМ»).

— Все эти заболевания могут быть смертельно опасными, но даже при положительном исходе требуют огромных финансовых и временных затрат, а также периода реабилитации для восстановления привычной активности, — предостерегла Симбирцева.

Это далеко не полный список недугов, которые могут тревожить мужчину после 50 лет, а только наиболее распространенные заболевания, способные привести к значимому ухудшению качества жизни или даже инвалидности.

Необходимые анализы

В зависимости от того, есть ли у конкретного мужчины факторы риска, следует сдать анализы и пройти инструментальное обследование (УЗИ), отметила специалист:

— Минимальный список анализов обычно состоит из клинического и биохимического анализов крови с определением уровня глюкозы, холестерина и его фракций, а также показателей, которые отражают правильность работы печени и почек.

При избыточной массе тела или ожирении (индекс массы тела (ИМТ*) более 25 кг/м2), а также повышении уровня глюкозы и холестерина дополнительно назначают:

УЗИ артерий — для определения атеросклеротических бляшек в них;

УЗИ брюшной полости — оценить состояние желчного пузыря и печени;

анализы на гликированный гемоглобин — отражает уровень глюкозы за последние три месяца;

ТТГ — показывает, нет ли проблем с щитовидной железой;

мочевую кислоту — дополнительная оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний;

электрокардиографию (ЭКГ) рекомендовано выполнять всем раз в год;

при повышении артериального давления также следует выполнить УЗИ сердца.