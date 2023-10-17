Россиян предупредили о росте цен на лекарства

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов предупредил россиян о росте цен на лекарства. Однако эксперт заверил, что повышение стоимости будет всего на несколько процентов.

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Накануне стало известно, что медикаменты и детское питание в стеклянной таре могут подорожать в России. Причиной этому послужило повышение стоимости стеклотары на фоне роста цен на логистику. Отмечается, что из-за повышения цен на упаковку некоторые производители приняли решение перейти на пластик.

По словам Николая Беспалова, ожидать резкого скачка цен не стоит, поскольку для большинства производителей стоимость тары на порядок ниже, чем стоимость содержимого, которое находится в этой таре.

«Изменение цены на тару приведет к какому-то подорожанию препарата для конечного пользователя, но это, скорее всего, будет очень незначительная величина, в пределах нескольких процентов», – считает специалист.

При этом эксперт добавил, что переход некоторых производителей на пластик не скажется на качестве лекарств. Он подчеркнул, что технологии производства пластиковой тары находятся на высоком уровне и соответствуют всем стандартам, передает НСН.