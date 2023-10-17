Травматолог посоветовал одеваться по времени года

«Во-первых, одеваться по времени года. Если на улице скользко, то зимняя обувь с хорошим протектором, которая меньше скользит. Во-вторых, чтобы родители не отворачивались, не сидели в телефонах на детских площадках, а следили за своими детьми», — заявил он в беседе с «Ямал 1».