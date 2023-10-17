Иммунолог рассказала о главных ошибках при простуде

"Первая и самая главная ошибка, которую допускают люди, – не обращают внимания на простуду и продолжают ходить на работу. Это опасно тем, что человек рискует как минимум затянуть свое выздоровление. К тому же могут добавиться бактериальные осложнения. Также есть риск заразить всех вокруг", – объясняет специалист.