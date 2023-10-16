Врач раскрыла неочевидную причину осенних болезней

Главврач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко заявила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что осенние болезни часто возникают с началом отопительного сезона. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Шаповаленко обратила внимание, что осенью начинается отопительный сезон. В помещениях воздух становится менее влажным, и из-за этого быстрее сушатся кожа и слизистые оболочки организма. «Сухая слизистая — это отличные входные ворота для вирусов и бактерий, для инфекции», — раскрыла она неочевидную причину появления осенних болезней.

Ранее Шаповаленко назвала три ошибки при лечении простуды. Так, те заболевшие, кто не проветривает помещение, несбалансированно питаются и принимают антибиотики при вирусных заболеваниях, менее эффективно борются с болезнью.