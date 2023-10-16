Ученые выяснили, какие упражнения снижают риск слабоумия

Скандинавская ходьба замедляет развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли итальянские ученые, наблюдая за пациентами с легкой и умеренной степенью заболевания. О результатах исследования рассказало издание Daily Mail.

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"В последние годы поддержание физической формы становится все более популярным среди тех, кто хочет оставаться активным в пожилом возрасте и предотвратить сердечные и неврологические заболевания. Общество по борьбе с болезнью Альцгеймера утверждает, что в среднем в Великобритании кому-то ставят диагноз "деменция" каждые три минуты. Обратить вспять заболевание невозможно, но появляются новые лекарства, которые могут помочь по крайней мере замедлить его развитие", - отмечается в публикации.

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В эксперименте, который провели итальянские медики, приняли участие пациенты с начальной стадией заболевания. Им предложили физиотерапию, музыкальную терапию, а также - одной из групп - дополнительно упражнения в виде скандинавской ходьбы дважды в неделю. По окончании эксперимента оказалось, что последняя группа лучше проходила тесты на когнитивные способности по сравнению с другими участниками.

Скандинавская ходьба, при которой используются палки, обеспечивает интенсивную тренировку, так как задействует от 80 до 90 процентов всех мышц тела - по сравнению всего с 40 процентами при обычной ходьбе или беге. К тому же, как пояснил "Российской газете" психиатр Сергей Ветошкин, активные попеременные движения мышц рук и плеч выполняют роль насоса, усиливающего кровоснабжение головного мозга (и, следовательно, его насыщение кислородом и питательными веществами).

"Этот набирающий популярность вид спорта был признан одним из лучших в части реабилитации после коронавирусной инфекции. Он максимально физиологичен и доступен - нужны только палки и желание", - отметила в своем Telegram-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.



"Понятно, что людям в возрасте нельзя бегать марафоны и ходить на аэробику, а вот скандинавская ходьба - самое то! Даже если занятия будут непродолжительными (10-20 минут), но ежедневными - этого достаточно", - считает доктор Павлова.