Хирург рассказал, как лечить тромбоз

Заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Константин Романенко рассказал, что такое тромбоз. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Как проинформировал врач, тромбоз — это процесс формирования сгустка крови — тромба — в ответ на повреждение сосуда. В ряде случаев этот процесс может приобретать патологический характер. Отмечается, что тромб в артерии в 70–80% случаев возникает вследствие атеросклероза. Это заболевание вызывает повреждение артериальной стенки, и организм активирует систему свертываемости крови. При этом тромбы в венах чаще всего образуются на фоне другого недуга.