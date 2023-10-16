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Хирург рассказал, как лечить тромбоз

Заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. В. В. Виноградова в Академическом районе Константин Романенко рассказал, что такое тромбоз. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Хирург рассказал, как лечить тромбоз
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Как проинформировал врач, тромбоз — это процесс формирования сгустка крови — тромба — в ответ на повреждение сосуда. В ряде случаев этот процесс может приобретать патологический характер. Отмечается, что тромб в артерии в 70–80% случаев возникает вследствие атеросклероза. Это заболевание вызывает повреждение артериальной стенки, и организм активирует систему свертываемости крови. При этом тромбы в венах чаще всего образуются на фоне другого недуга.

«Артериальный тромбоз лечится хирургическими методами, венозный хорошо поддается терапевтическому лечению», — уточняет Константин Романенко.

Стоит понимать, что тромбоз не является самостоятельным заболеванием, поэтому необходимо выявить причину, приведшую к формированию сгустка.