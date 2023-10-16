Исследования двух вакцин против нового штамма COVID-19 начались в Москве

В столичных медучреждениях начались клинические исследования вакцин «Спутник V» и однокомпонентной «Спутник Лайт», адаптированных под новый штамм COVID-19 XBB-1, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В тестированиях, которые продлятся 90 дней, примут участие 50 добровольцев.

Москва первой в 2020 году запустила клиническое исследование вакцины от СOVID-19. А сегодня совместно с институтом имени Н. Ф. Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1, — приводит пресс-служба мэра слова Раковой.

В клинических тестированиях задействованы три площадки: Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (ММГМУ) и две городские поликлиники. В одной из них проверят однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», в другой — двухкомпонентную «Спутник V».