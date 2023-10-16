Что будет, если съесть яичную скорлупу

Разбираемся, есть ли риск пищевого отравления.

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«Скорлупа – довольно грубый компонент, не предназначенный для еды. Но так или иначе иногда она попадает в организм непреднамеренно, например, если варёное яйцо было плохо почищено или если её кусочек отвалился при приготовлении яичницы. Вредно ли это для здоровья?», – Вероника Корнилова, врач-гастроэнтеролог.

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В чём опасность?

Продвигаясь внутри организма, яичная скорлупа может механически травмировать слизистую оболочку, что приведёт к её повреждению. Стоит учесть, что такая проблема может стать значимой, особенно если болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) уже есть. Истончённая и воспалённая слизистая более уязвима перед любой внешней агрессией, чем здоровая.

Проглатывание скорлупы может вызвать механическое травмирование слизистой оболочки, причём речь идёт именно о верхних отделах – желудок и пищевод. Степень повреждения очень зависит от того, насколько она была пережёвана (измельчена) в ротовой полости.

Травмирование может сопровождаться болью, которая рефлекторно вызовет спазм и нарушение моторики органа. Возможно появление таких симптомов, как боли в желудке и в пищеводе, усиливающиеся после еды и при проглатывании пищи. Нарушения моторики могут вызвать чувство тяжести в животе, отрыжку и некоторые другие проявления.

Возможно ли кровотечение?

Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, стоит сразу сказать, что это зависит от совокупности факторов – нет ли у пациента снижения уровня тромбоцитов, какое состояние слизистой оболочки на текущий момент, принимает ли он препараты, разжижающие кровь, какие у него хронические заболевания и многое другое.

Как правило, слизистая оболочка без истончения (нет атрофии) более устойчива к агрессивным внешним воздействиям. Использование любых препаратов, разжижающих кровь, значимо повышает риски возникновения пусть и небольшого, но кровотечения. Возраст человека тоже может иметь значение – у пожилых вероятность возникновения проблем выше, чем у лиц трудоспособного возраста.

Риски пищевого отравления – есть ли они?

Не секрет, что употребление куриных яиц от больной курицы может спровоцировать сальмонеллёз. Опасна ли яичная скорлупа? Не больше, чем само яйцо! Разумеется, практически все птицефермы используют профилактические меры против данной болезни, хотя чисто теоретически инфицирование возможно. Но термическая обработка продукта перед употреблением сводит риски на нет. Поэтому скорлупа не опасна с точки зрения передачи опасных бактерий.

Есть ли плюсы?

Некоторые люди могут использовать достаточно необычные методы якобы для улучшения состояния здоровья. Иногда можно услышать такое мнение, что кальций, содержащийся в скорлупе, полезен для организма. Разумеется, не стоит принимать такую информацию всерьёз, потому что она непригодна для употребления в пищу человеком.

Самый полезный и при этом безопасный продукт, который содержит легкоусваиваемый кальций – твёрдый сыр. Употребление его на постоянной основе снижает риски развития многих состояний, связанных с дефицитом кальция, в том числе остеопороза.

Яичная скорлупа – достаточно частый компонент пищи, попадающий к нам внутрь без нашего желания. В большинстве случаев не несет значимой опасности, а требует лишь соблюдения вышеописанных рекомендаций.

Что делать?

Если это уже случилось, то нужно срочно думать о профилактических мерах. Как минимум на неделю стоит полностью отказаться от слишком горячей или холодной пищи. Температура блюд должна быть в диапазоне примерно 40–60°.

Чередование горячего и холодного тоже не приветствуется. Учитывая риски травмирования слизистой оболочки, важно максимально тщательно пережёвывать пищу, отказаться от жареного, жирного, острого, копчёного, сильносолёного и фастфуда.

За основу стоит брать мясо, рыбу или птицу нежирных сортов. Например, постную говядину, телятину, кролика, курицу, индейку, минтай и прочее. От тугоплавких жиров стоит отказаться (баранина, свинина, гусь, утка и прочее).

В качестве гарнира можно использовать пюре, крупы и тушёные овощи. Очень важно, чтобы пища была механически хорошо обработана, а значит, жевать нужно очень тщательно, так агрессия на слизистую будет снижена.

Нужно ли принимать медикаменты?

Ориентироваться стоит на данные гастроскопии, но не всегда её проведение возможно. Чтобы улучшить состояние слизистой оболочки, могут назначить препараты группы ребагита на основе ребамипида – они усиливают секрецию собственных факторов защиты – бикарбонатов, простагландинов, улучшают микроциркуляцию и секрецию слизи. Длительность лечения составляет обычно от двух до четырёх недель.

Самостоятельно назначать себе лекарства нельзя. Всегда обращайтесь за консультацией к врачу.

Также возможно назначение препаратов из группы ферментов с целью снять нагрузку с органов ЖКТ, облегчая пищеварение. Доза обычно зависит от объёма пищи.

Если у человека периодически возникают такие симптомы, как изжога, отрыжка, то, скорее всего, у него есть такое заболевание, как ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь). Существующие рефлюксы (обратные забросы) будут очень мешать заживлению слизистой оболочки пищевода.

Здесь важно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Специалист назначит препараты, уменьшающие количество рефлюксов, повышающие тонус необходимых сфинктеров, минимизируя обратные забросы. Курс лечения составляет обычно один-два месяца.