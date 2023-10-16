Врач рассказала, как долго можно применять сосудосуживающие капли

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова напомнила, что сосудосуживающие капли при насморке не стоит применять более пяти дней, иначе может возникнуть привыкание.

«Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно», — поделилась врач в беседе с изданием «Вести Подмосковья» .

По её словам, пациент зачастую не связывает «хронический насморк» с применением капель. В таком случае необходимо проконсультироваться с отоларингологом, чтобы избавиться от медикаментозной зависимости без вредных последствий, отметила Зяблова.