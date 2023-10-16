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Врач Зяблова: сосудосуживающие капли нельзя применять более пяти дней

Заместитель главврача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова напомнила, что сосудосуживающие капли при насморке не стоит применять более пяти дней, иначе может возникнуть привыкание.

Врач рассказала, как долго можно применять сосудосуживающие капли
© Вечерняя Москва

«Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно», — поделилась врач в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, пациент зачастую не связывает «хронический насморк» с применением капель. В таком случае необходимо проконсультироваться с отоларингологом, чтобы избавиться от медикаментозной зависимости без вредных последствий, отметила Зяблова.