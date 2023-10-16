Назван действенный метод лечения влажного кашля при ОРВИ

Кашель помогает организму выводить мокроту из дыхательных путей. Как его лечить, пишет «Почему болит» со ссылкой на врача-терапевта, фармаколога Яну Белоусову.

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В 90% случаев причиной появления этого симптома становятся вирусные инфекции. Как правило, сначала на фоне ОРВИ развивается сухой кашель, а потом он переходит во влажный. Если человека страдает от насморка, слизь может стекать по задней стенке глотки и раздражать рецепторы, что усугубляет ситуацию.

После пневмонии кашель может сохраняться до четырёх недель, а при острой вирусной инфекции — от двух до четырёх.

«Влажный кашель лечится муколитиками, то есть препаратами, направленными на отхаркивающие действие. Цель таких лекарств — разжижать мокроту и вывести её. Плюс необходим большой приём жидкости», — прокомментировала Белоусова.

Длительное течение болезни может указывать на размножение бактерий. В таких случаях назначают препараты, содержащие пенициллины, макролиды и цефалоспорины. Точный вид кашля, его причина и необходимое лечение может определить только врач.