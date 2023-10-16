Остеопат рассказал, как избавиться от хруста в шее

Остеопатия, массаж, специальные физиопроцедуры помогут пациенту избавиться от хруста в шее, рассказал NEWS.ru остеопат Александр Евдокимов. По его словам, чем раньше человек займется этой проблемой, тем больше шансов полностью ликвидировать скопившиеся в шейном отделе позвоночника соли и остеофиты.