Остеопат рассказал, как избавиться от хруста в шее
Остеопатия, массаж, специальные физиопроцедуры помогут пациенту избавиться от хруста в шее, рассказал NEWS.ru остеопат Александр Евдокимов. По его словам, чем раньше человек займется этой проблемой, тем больше шансов полностью ликвидировать скопившиеся в шейном отделе позвоночника соли и остеофиты.
Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись, — предупредил Евдокимов.
Остеопат добавил, что посещение спортивного зала и регулярная утренняя зарядка могут помочь убрать боль в шее.