Испытания обновленного «Спутника V» близки к завершению

Клинические исследования вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом близки к завершению, заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, в настоящее время специалистам необходимо провести оценку иммуногенности препаратов.

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Фактически по полному двухкомпонентному «Спутнику» клинические исследования закончились — то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По «Спутнику Лайт» фактически тоже закончены, — заявил Гинцбург.

Окончательное завершение клинических исследований будет сопровождаться получением регистрационных удостоверений для вакцинных препаратов, пояснил Гинцбург. Он добавил, что вакцина обладает высокой иммуногенностью, даже при интраназальном введении. Однако окончательное подтверждение этого требует официальных документов. Ученый также сообщил, что клинические исследования обновленной вакцины «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет еще не начались.