Назван опасный симптом, требующий незамедлительного обращения к врачу

Первыми признаками рака кожи является появление на ней бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд выглядят безобидно, заявил врач-дерматолог из французской Университетской клиники Ниццы Тьери Пассерон. В беседе с Daily Mail специалист отметил, что вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, при этом распространенность этого заболевания намного выше. Пассерон подчеркнул, что такая разновидность рака с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела и легче поддается лечению.

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Если меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно, — сказал дерматолог.

Ранее врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал, что первым предвестником развития рака могут стать болевые ощущения. По его словам, другим симптомом развития рака могут быть нарушения работы ЖКТ и изменение кожного покрова. Специалист также призвал не терпеть длительную головную боль, которую не могут купировать препараты.