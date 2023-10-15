«Развивается полная слепота». Симптомы и причины глаукомы

Ежегодно в РФ глаукому диагностируют более чем у сотни тысяч человек, и это число продолжит расти. Об этом сообщил президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров, чьи слова приводит РИА Новости. Чем опасен этот недуг, у кого он встречается и как его предупредить, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Что происходит с глазами

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По словам врача-офтальмолога Владислава Гончарова, при глаукоме у человека повреждается зрительный нерв, который соединяет головной мозг с глазами.

— Вследствие чего ухудшается зрение, а при отсутствии своевременного лечения развивается полная слепота. Сегодня в мире от этой проблемы страдает не менее 80 миллионов человек, — рассказал спикер.

Заболевание чаще всего дебютирует в возрасте 60–70 лет, предупредил врач. При развитии болезни у пациента поднимается внутриглазное давление выше допустимого значения:

— Это нарушает отток внутриглазной жидкости. Следствием чего становится сужение периферического поля зрения, а потом начинается процесс атрофии нервов органов зрения.

Человек постепенно начинает терять способность видеть и слепнет, добавил собеседник «ВМ».

Группа риска

По словам врача, единой причины возникновения болезни не существует. Эксперты считают глаукому многофакторным заболеванием.

— Конечно, не последнюю роль играет возраст пациента: чем он старше, тем больше шанс развития болезни. Так, после 75 лет она фиксируется у 20 человек на 1000. Наследственность — еще один фактор. Если у кого-то из прямых родственников глаукома была диагностирована, то вероятность развития недуга возрастает в 6–10 раз, — сказал специалист.

Но чаще всего болезнь возникает у диабетиков, людей с атеросклерозом и с повышенным артериальным давлением.

Болезнь остановить невозможно — ни с помощью капель, ни даже хирургическим методом. Врачам сегодня под силу лишь затормозить необратимые процессы с помощью лечения, включающего в себя хирургию, лазерную терапию и использование нескольких видов лекарств. Даже при таком подходе нормализовать внутриглазное давление удается лишь у 20–30 процентов пациентов, уточнил спикер.

Не приговор

— К сожалению, профилактировать глаукому невозможно, — уточнил офтальмолог. — Болезнь можно успешно контролировать, если старт лечения пришелся еще на ранние стадии. Есть случаи, когда пациенты, узнавшие о своем диагнозе 30 лет назад, не теряют остроты зрения и получают своевременное и правильное лечение. Следовательно, глаукома — не приговор.

Стоит также отметить, что недуг бывает двух видов: открытоугольного и закрытоугольного.

— При первом варианте засоряется фильтр, через который происходит отток жидкости из глаза. Такой вид глаукомы на протяжении долгих лет не проявляется и обнаруживают его на поздних стадиях. А вот закрытоугольная глаукома чаще всего возникает уже в преклонном возрасте, — подчеркнул медик.