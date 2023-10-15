Мужчина частично ослеп после приема виагры

Случай частичной потери зрения после употребления виагры зафиксировали у 32-летнего мужчины специалисты из Тегеранского медицинского университета, сообщает Journal of Medical Case Reports. Для лечения эректильной дисфункции он принял двойную, хотя и максимально допустимую дозу препарата, а через три часа один глаз перестал видеть.

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Обследование показало, что у пациента после приема виагры образовались тромбы в артерии и вене, которые обеспечивали кровоснабжение его правого глаза. Сначала это вызвало отек сетчатки, а затем, несмотря на усилия врачей, ее отслоение.

Специалисты изучили истории болезни родственников мужчины, но прямой зависимости между ними и вероятностью образования тромбов конкретно у него не выявили.

Пока ученые рассматривают версию, что усиленный виагрой кровоток к половому члену мог повредить чувствительные кровеносные сосуды в глазу и разрушить их функционирование.