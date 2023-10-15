Уролог объяснил возникновение боли в промежности у мужчин и женщин

Половые органы и прямая кишка — очень деликатные области тела, и часто люди стесняются обсуждать такие проблемы. Одна из частых жалоб урологам или гинекологам — это неприятные или болевые ощущения в промежности. Врач-уролог, репродуктолог Станислав Сосновский назвал причины боли в промежности у мужчин и женщин.

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— Неприятные ощущения, боль и дискомфорт в промежности — довольно частая проблема. Причем она характерна как для мужчин, так и для женщин, — рассказал врач.

Сосновский добавил, что болевые ощущения могут провоцироваться как серьезными инфекционными и соматическими заболеваниями, так и различными травмами.

Врач подчеркнул, что основными причинами появления боли в промежности являются геморрой, проктит, анальные трещины, а также абсцесс прямой кишки и герпес гениталий. Среди прочих патологий эксперт выделил анальную онкологию, молочницу и другие заболевания, передающиеся половым путем.

Кроме серьезных заболеваний, болевые ощущения могут вызывать и расстройства нервного характера, а также ушибы и другие травмы. Как отметил специалист, возникновение боли в паховой области не должно оставаться без внимания специалистов, передает портал «Доктор Питер».