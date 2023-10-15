Врач предупредил об опасных последствиях хруста шеей

Хруст в шее может символизировать наличие у человека серьезного заболевания и стать поводом для обращения к врачу, сообщил остеопат Александр Евдокимов.

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Звук при хрусте, похожий на перетирание песка или скрип снега, может быть связан со скоплением солей или даже появлением остеофитов – наростов из костной ткани. Они образуются на поверхности суставов.

При некоторых движениях остеофиты могут вызвать повреждение мягких тканей и сосудов, также повлечь за собой раздражение нервных тканей и впоследствии давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Если у человека сидячая работа, то хруст такого плана – повод обратиться к врачу, сказал остеопат в беседе NEWS.ru.