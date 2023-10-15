Профессор рассказал о тенденциях всплеска развития глаукомы

— Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога, — рассказал он РИА Новости.