Профессор рассказал о тенденциях всплеска развития глаукомы

Профессор Егоров рассказал о современных тенденциях всплеска развития глаукомы
Ежегодно большое количество россиян заболевают неизлечимой глаукомой, которая может приводить к полной слепоте. На данный момент от нее страдает более ста тысяч человек, число которых продолжает расти. О том, почему и как это происходит, рассказал президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.
По его мнению, на ранней стадии заболеваемость в нашей стране удается выявить примерно в 25 процентах случая. При этом статистические данные могут возрастать из-за того, что изменилась продолжительность жизни граждан.
— Больше не получается. Если раньше у нас были специальные центры, например на 300 тысяч населения полагался один глаукомный кабинет, то сегодня эти кабинеты практические отсутствуют. Если раньше это был специализированный прием, то сейчас это просто осмотр офтальмолога, — рассказал он РИА Новости.
Врачи-офтальмологи также отмечают, что за последние 10–15 лет многократно увеличились случаи синдрома сухого глаза, который теперь диагностируется едва ли не у каждого пациента.