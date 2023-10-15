Профессор Егоров заявил, что ежегодно у 100 тысяч россиян выявляют глаукому

Ежегодно неизлечимой глазной болезнью глаукомой заболевают сто тысяч человек, и число больных может вырасти, заявил президент Российского глаукомного общества, профессор Евгений Егоров, пишет РИА Новости.

По его словам, выявляемость заболевания может увеличиться, потому что люди стали дольше жить. К тому же болезнь могла бы чаще диагностироваться, если бы было больше глаукомных кабинетов, отмечает эксперт.

Он обратил внимание, что сегодня глаукому на ранней стадии обнаруживают только у 25 процентов заболевших. Для того, чтобы определить ее, нужен специализированный прием, а не просто осмотр у офтальмолога.

"Чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения", - говорит Егоров.

Между тем, в России глаукома диагностирована сегодня у 1,3 миллиона человек. Предполагается, что еще полмиллиона могут не знать о своей болезни. В мире таким заболеванием глаз поражены от 60 миллионов до 100 миллионов человек. При этом 40 процентов слепых потеряли зрения от глаукомы.