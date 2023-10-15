Эксперт назвала пять мифов о раке молочной железы

По данным статистики, не более 10% случаев рака молочной железы связаны с наследственной предрасположенностью, рассказала "РГ" управляющий директор и медицинский эксперт СберСтрахования жизни Наталья Тарасова. Она назвала пять мифов об этом заболевании.

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Миф первый заключается в том, что рак молочной железы бывает только у женщин и лишь старшего возраста. Несмотря на то, что заболеваемость увеличиваются с возрастом и зависит от пола, говорит Тарасова, рак молочной железы все же поражает людей самых разных групп. Пусть и реже, но он встречается у мужчин.

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Многие считают, если у родственников был рак, то у них он тоже обязательно будет. Это второй миф, отмечает эксперт. По ее словам, чтобы узнать об угрозах развития рака, необходимо сделать тест на генетическую предрасположенность к наличию мутаций в генах BRCA 1 и BRCA 2.

"Но даже при высоком риске достаточно соблюдать рекомендации по здоровому образу жизни и проходить регулярные чек-апы", - подчеркнула она.

Также неправильно думать, что рака не будет, если удалить молочные железы. Это третий миф. Хирургическое удаление молочных желез (мастэктомия) проводится только у носителей мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и PALB-2. При этом следует оценить и принимать во внимание риски при хирургическом удалении - это непростая операция, существует вероятность осложнений, длительность периода реабилитации и многое другое.

Четвертый миф о том, что травмы и лифы с жесткими косточками приводят к раку груди, подчеркнула Тарасова. Она пояснила, что частые травмы могут приводить к новообразования (кистам), но не обязательно к раку молочной железы. Также и неправильно подобранный лифчик с косточками может нарушить микроциркуляцию мягкой ткани, что само по себе рак не вызывает, но способно ускорить развитие имеющейся патологии. Конечно, следует избегать травм и дискомфортного нижнего белья.

И, наконец, заблуждаются те, кто считает, что растительные препараты помогают при лечении рака. Это пятый миф.

"Так, любые лекарственные препараты должны быть согласованы с лечащим врачом, поскольку влияние вытяжек из растений способно блокировать действие прописанных лекарств, либо повышать токсичность, а значит, ухудшать эффект химиотерапии", - подытожила эксперт.

Тарасова обратила внимание, что свести к минимуму риски развития онкологии поможет соблюдение простых правил. Прежде всего стоит проходить регулярное обследование организма. Главные методы диагностики рака груди - это УЗИ (для пациентов до 39 лет) и маммография (для людей более зрелого возраста). Кроме того, ведение здорового образа жизни, достаточная физическая нагрузка и сбалансированное питание позволяют укрепить организм, справиться с мутациями клеток организма, и на одну треть снизить смертность от рака. Еще 30% снижения смертности дает полный отказ от курения и 4% - отказ от злоупотребления алкоголем. Таким образом изменение образа жизни позволяет уменьшить смертность от рака более чем на 60%.

Между тем, по данным Минздрава, в 2022 году на рак молочной железы пришлось 19,1% всех случаев онкологии в России. При этом мужчин среди таких пациентов не более 1%. Получается, что ежегодно в нашей стране им заболевает каждая шестнадцатая женщина из ста. У людей европейского типа рак молочной железы встречается чаще, а после 40 лет риск заболеть им повышается. Кроме того, к фактором риска относятся гормональные сбои.

Субъективные факторы связаны с плохой экологией, некоторыми видами заболеваний (такими как гипертония, сахарный диабет, дисфункция щитовидной железы), нарушением функции деторождения (прерывание беременности, поздняя беременность и так далее), длительным употреблением гормональных контрацептивов. Также повышают риск рака молочной железы лишний вес, злоупотребление алкоголем, курение, неправильное питание, низкий уровень физической активности, а также хронический стресс и усталость.