Первый звоночек при раке: онколог назвал симптом

Первым признаком наличия злокачественной опухоли в организме может быть частая головная боль. О неочевидных симптомах и профилактике рака рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

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«При раке на первой стадии его симптомы либо не замечаются вообще, либо принимаются за сигналы о другом недомогании», – отметил Карасев.

Врач советует следить за состоянием кожных покровов и обращать внимание на появление нарушений в работе ЖКТ, которые могут сигнализировать о проявлении рака. Главный звоночек – это болевые ощущения, например частая головная боль.

«Важный пункт – это играть на опережение, а значит заниматься профилактикой. Это не просто перестать пить, курить, но и начать заниматься спортом», – добавил специалист.

О развитии онкологии могут свидетельствовать постоянная усталость и повышенная температура (37 градусов и выше), которая сохраняется длительное время. К этому также относится появление нетипичных выделений, высыпаний, боли в горле, пишет rg.ru.

Врачи отмечают, что ожирение также повышает риск развития онкологии. Избыток жира в организме может привести к инфакту, инсульту или диабету. Неспособность организма ликвидировать поврежденные клетки дает им возможность преобразовываться в раковые.