Биолог объяснил, чем опасна гомеопатия

Гомеопатия — это псевдонаука, эффективность которой не доказана, заявил NEWS.ru биолог и популяризатор науки Александр Панчин , отвечая на вопросы по поводу Дня российской гомеопатии, который в этом году отмечается 14 октября. По его словам, замена адекватной терапии таким видом лечения может быть опасна.

Довольно много таких печальных примеров в онкологии, когда пациенты лечат гомеопатическими препаратами рак, а когда приходится прибегать к нормальной медицине, то бывает уже слишком поздно, — констатировал биолог.

По его мнению, те люди, которые вместо классического лечения имеющихся у них патологий прибегают к гомеопатии, на практике запускают заболевание, и оно прогрессирует. Между тем производители гомеопатических препаратов зарабатывают миллиарды рублей, поощряя магическое антинаучное мышление. В ряде случаев это приводит к тому, что люди отказываются от адекватного лечения.