Что такое менингит и насколько он опасен

Накануне стало известно, что два ученика нижегородского лицея № 28 заболели энтеровирусным менингитом. Случаи заражения нередко фиксируются и в других регионах страны.

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О том, что представляет собой заболевание и чем оно может быть опасно, в беседе с «ФедералПресс» рассказала инфекционист, педиатр клиники «Александрия» Екатерина Рузанова.

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Что собой представляет инфекционный менингит?

Менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга, как правило, инфекционной этиологии. По характеру воспалений менингит делится на два вида: серозный и бактериальный гнойный. Основным возбудителем серозного менингита является энтеровирус. Эта инфекция широко распространена. Ежегодно в Нижнем Новгороде мы видим подъем заболеваемости в период с мая по октябрь.

Чем опасно данное заболевание? К каким осложнениям оно может привести?

Любое поражение нервной системы в рамках течения инфекционного процесса считается тяжелым. Во время острого периода серозного менингита есть риск осложнений: воспаление головного мозга, абсцесс головного мозга, инфекционно-токсический шок. Кроме того, возможны осложнения уже после болезни: хроническая головная боль, нарушение речи, памяти, гидроцефалия.

Наиболее опасно и тяжело протекает бактериальный гнойный менингит: он способен поразить мозговые оболочки. После болезни есть риск таких последствий, как глухота, судороги, параличи.

Насколько заболевание заразно и как оно передается?

Серозный менингит заразен. Есть два механизма передачи инфекции: воздушно-капельный и фекально-оральный (водным, пищевым, контактно- бытовым путем). Обо всех случаях заболевания необходимо информировать региональный Роспотребнадзор. Специалисты проводят комплекс мер в очагах заражения, вводят карантин на 21 день.

Что необходимо делать для профилактики заражения? Как можно обезопасить себя?

Необходимо чаще мыть руки, проводить влажную уборку помещений и проветривание, употреблять только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть фрукты и овощи. В борьбе с менингитом любой этиологии помогает крепкая иммунная система. Поэтому важно вести правильный и активный образ жизни.

Какие симптомы могут свидетельствовать о заболевании? Что необходимо делать при их появлении?

Нужно знать о следующих симптомах менингита: высокая температура, выраженная головная боль, светобоязнь, тошнота и во многих случаях рвота без приема пищи, не приносящая облегчения. При первых же проявлениях необходимо обращаться к врачу. Лечение менингита проводится только в больнице.

Как заболевание лечится?

Если слово «менингит» прозвучало из уст врача, то это уже является показанием к госпитализации. В Нижнем Новгороде пациентов лечат на базе инфекционной клинической больницы №23. Врачи осматривают больного и проводят люмбальную пункцию (взятие пробы спинномозговой жидкости). Это исследование позволяет уточнить характер и этиологию заболевания. Только после этого назначается курс медикаментозной терапии.