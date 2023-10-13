Назван простой способ облегчить приступ мигрени

Терапевт Шилпа П. Саксена посоветовала делать горячие ванночки для ног, чтобы облегчить приступы сильной головной боли. Простой рецепт от мигрени она назвала Newsweek.

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По словам Саксены, одно из исследований показало, что гидротерапия снижает частоту и интенсивность головных болей уже через шесть недель лечения. Она объяснила, что во время приема теплых ванночек для ног усиливается тонус блуждающего нерва, что и обеспечивает положительный эффект.

Врач уточнила, что эффективность этого способа окончательно не подтверждена.

«Его следует рассматривать в качестве дополнительной терапии», — сказала Саксена.