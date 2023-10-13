Кардиолог Скородумова перечислила методики лечения храпа

Храп может сигнализировать о серьезных заболеваниях в организме, одним из которых является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). О причинах и лечении храпа рассказала кардиолог НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе Елизавета Скородумова.

© Вечерняя Москва

Врач указала, что чаще всего храп возникает из-за лишнего веса, анатомических особенностей, при употреблении алкоголя и седативных, нарушении носового дыхания.

При СОАС дыхательные пути периодически закрываются во время сна, приводя к кратковременным остановкам дыхания (апноэ). По словам эксперта, существует два основных метода лечения — это CPAP- и BPAP-терапия (методы искусственной вентиляции легких). Эти способы лечения храпа основаны на применении специальных аппаратов, которые поставляют воздух под давлением в дыхательные пути пациента.

Оба метода терапии предполагают использование специальных масок или насадок, которые помогают пациенту получать необходимое давление воздуха, передает Pravda.ru.

В свою очередь врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева отметила, что чаще всего причиной храпа оказывается проблема с мышечным тонусом — речь идет о снижении функций мышц небной занавески или мягкого неба, передает «Царьград».