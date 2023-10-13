Врач назвала причины женского облысения

Облысение у женщин может быть вызвано аутоиммунными заболеваниями, проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и гормональными сбоями. Об этом в интервью NEWS.ru сообщила трихолог Анастасия Курская. Также, по ее словам, женщины могут лысеть из-за генетической предрасположенности.

© Газета.ру

«Визуально у женщин волосы выпадают немножко по-другому, не так, как у мужчин. Если мы сделаем пробор посередине, раздвинем его, то мы можем увидеть разрежение пробоя в виде елочки. Если вы это видите, то это, скорее всего, генетическое выпадение волос», — пояснила Курская.

Специалист добавила, что в норме у человека выпадает до 100 волосков в сутки. Прежде чем диагностировать алопецию, она посоветовала сдать анализы и обратиться к трихологу.

Врач общей практики Сергей Алендеев до этого отмечал, что выпадение волос может указывать на то, что у человека есть заболевания эндокринной системы, печени или желчного пузыря. Дополнительно о проблемах с проходимостью желчи, по его словам, может говорить повышенная жирность волос.