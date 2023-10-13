Врач Вереина назвала гипертиреоз возможной причиной внезапной потери веса

Вес – важный показатель человеческого здоровья, поэтому его потеря без особых причин может быть тревожным симптомом. Врач-эндокринолог Юлия Вереина в беседе с "Газетой.ру" рассказала, на какие заболевания указывает быстрая потеря веса. Она отметила, что потеря массы более чем на 5% без тренировок и диет, с ухудшением самочувствия – повод обратиться к врачу. Вереина объяснила, что истощение может быть на фоне метаболических нарушений – гипертиреоз, метаболический синдром и диабет. Сюда же относятся и инфекционные заболевания – ВИЧ/СПИД, туберкулез и сепсис, а также аутоиммунные заболевания – системная красная волчанка, ревматоидный артрит и болезнь Крона, предупредила эндокринолог. Отдельно врач сделала акцент на гипертиреозе (повышенной функции щитовидной железы). Она считает, что при этом нарушении продукция тироидных гормонов усиливается, что может привести к увеличению энергетического обмена, сжиганию запасенных жиров и, как следствие, потере веса. Кроме того, у человека могут появиться повышенная тревожность, нарушения сна и учащенное сердцебиение, сказала она. Помимо физических нарушений, врач отметила и психологические, например анорексия и булимия. Они также влияют на организм и меняют отношение к приему пищи. Ранее эндокринолог и кандидат медицинских наук Наталия Тананакина назвала продукты, вызывающие сонливость. Это еда, содержащая углеводы, триптофан и магний, например сладости, белый хлеб, паста, белый рис и картофель.