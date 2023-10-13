Любителей хрустеть шеей предупредили об опасных последствиях

Хруст в шее может быть признаком серьезного заболевания и поводом для обращения к врачу, рассказал остеопат Александр Евдокимов. Об опасных последствиях кажущейся безобидной привычки он предупредил любителей хрустеть шеей в беседе с NEWS.ru.

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Евдокимов объяснил, что хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, может быть связан с отложением солей или появлением остеофитов — наростов из костной ткани, которые образуются на поверхности суставов.

«При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Поэтому хруст в шее такого плана, особенно если у человека сидячая работа, это нехороший звоночек, нужно обратиться к врачу», — рассказал Евдокимов.

При этом, продолжил врач, если хруст возникает у худощавых или молодых людей, а также у детей , то это нормально — в этом случае звук не является признаком патологии.