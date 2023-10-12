Врач Мясников рассказал, как защитить суставы от артрита

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал о профилактике и лечении артрита. Он напомнил, что под наименованием «артриты» может скрываться целая группа заболеваний, которые поражают суставы и носят воспалительный характер.

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В последние годы артриты часто возникают не только у пожилых, но и у молодых людей. В зависимости от причин, клинической формы и характера заболевания симптомы артрита могут различаться. Болезнь может развиться на фоне стресса, наследственного фактора, инфекционного заболевания и избыточной физической нагрузки.

Справиться с болью в суставах помогают специальные упражнения. Кроме того, для снятия боли и воспалительного процесса при артрите могут быть полезны хондропротекторы. Это группа препаратов разного происхождения, которые воздействуют на хрящевую ткань внутри сустава.

Для профилактики артрита врач рекомендовал больше двигаться, а также не игнорировать возникновение болевых ощущений в конечностях. Также необходимо поддерживать правильную осанку и равномерно распределять нагрузку на тело, передает Общественная Служба Новостей.

В свою очередь кардиолог Герман Гандельман отметил, что одним из основных врагов для суставов является лишний вес. По словам специалиста, каждые 5 килограммов лишнего веса могут увеличить нагрузку на сустав до 30 килограммов при серьезных движениях, передает aif.ru.